2026 KİRA ARTIŞ ORANI: Mayıs ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte kira artış oranlarına dair araştırmalar hız kazandı. Bu dönemde sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları ile ev sahipleri, uygulanacak zam oranını öğrenmek için güncel verileri yakından takip ediyor. Özellikle açıklanacak enflasyon rakamları, belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Peki Mayıs ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? Ayrıntılar haberimizde.
MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayına ilişkin kira artış oranı, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Örnek hesaplama şu şekildedir:
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Zam oranı: %32,82
Zam tutarı: 9.846 TL
Yeni kira bedeli: 39.846 TL