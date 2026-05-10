        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS TAKVİMİ: KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS sınav ve başvuru takvimi

        Kamu personeli olma hedefi taşıyan yüz binlerce aday, 2026 KPSS sınav takvimine odaklanmış durumda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru ve sınav tarihleri, adayların hazırlık planlarını şekillendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak resmi takvim ise çalışma temposunu belirleyecek en kritik rehber olarak görülüyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM KPSS sınav ve başvuru takvimi

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 11:07 Güncelleme:
        Kamuya atanma hedefi olan çok sayıda aday, 2026 KPSS sınav takvimine kilitlenmiş durumda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuru ve sınav tarihleri, adayların çalışma programlarını belirleyen en önemli etkenler arasında yer alıyor. ÖSYM’nin açıklayacağı resmi takvim ise hazırlık sürecinin yönünü çizen temel kaynak olarak öne çıkıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM’nin 2026 KPSS sınav ve başvuru takvimi, adayların merakla beklediği en kritik gündem başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

        2026 KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim 2026 başvuru süreci 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        Sınavın uygulanacağı tarih ise 25 Ekim 2026 olarak belirlendi.

        Adayların merakla beklediği sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

        KPSS Lisans 2026 başvuru süreci 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Sınav takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 12 Eylül 2026, ikinci günü ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

        Adayların merakla beklediği KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026’da açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
