        2026 LGS sınav takvimi: LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? LGS sınav günü değişti mi?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili açıklamalara çevrildi. LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? LGS sınav günü değişti mi? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:18
        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. LGS sınavının tarihi ve saati merak konusu olurken, sınav gününde herhangi bir değişiklik olup olmadığı da araştırılıyor. LGS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

        2026 LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan güncel takvime göre, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. 1. oturum (Sözel) saat 09.30’da, 2. oturum (Sayısal) ise saat 11.30’da yapılacaktır.

        2026 LGS SINAV GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

        2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihinde önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan sınav, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni kararla bir gün erkene çekildi.

        Sınav tarihindeki bu güncellemenin gerekçesi olarak, aynı döneme denk gelen FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları ve A Milli Takım’ın maç programı gösterildi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
