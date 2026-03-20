2026 Mart temettü takvimi: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü ödemesi yapacak?
Borsa İstanbul'da temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yerini koruyor. Mart ayıyla birlikte çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler kâr payı dağıtım sürecine girerken, bu ay toplam 11 şirketin temettü ödemesi yapması bekleniyor. Yatırımcılar, temettü dağıtacak şirketlerin listesini, ödeme tarihlerini ve hisse başına düşen kâr payı tutarlarını yakından izliyor. İşte Mart ayında temettü verecek şirketler ve ödeme takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Temettü geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için Mart ayı yoğun bir takvim sunuyor. Açıklanan verilere göre bu ay içerisinde 11 şirket, hissedarlarına kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı temettü programında ödemeler, ilan edilen tarihler doğrultusunda yatırımcıların hesaplarına yatırılacak. Peki, Mart ayında temettü verecek şirketler hangileri ve ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar…
Şirket: Aygaz A.Ş.
Bist kodu: AYGAZ
Temettü tutarı: 10,6675 T
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Bist kodu: FROTO
Temettü tutarı: 3,0940 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
Bist kodu: TUPRS
Temettü tutarı: 8,8229 TL
Ödeme tarihi: 16.03.2026
Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Bist kodu: NUHCM
Temettü tutarı: 19,1250 TL
Ödeme tarihi: 17.03.2026
Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Bist kodu: TOASO
Temettü tutarı: 17,0000 TL
Ödeme tarihi: 23.03.2026
Şirket: Koç Holding A.Ş.
Bist kodu: KCHOL
Temettü tutarı: 5,8055 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.
Bist kodu: AGESA
Temettü tutarı: 5,9028 TL
Ödeme tarihi: 25.03.2026
Şirket: Akbank T.A.Ş
Bist kodu: AKBNK
Temettü tutarı: 1,8715 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: ISGYO
Temettü tutarı: 0,0834 TL
Ödeme tarihi: 31.03.2026
Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Bist kodu: ANHYT
Temettü tutarı: 6,9186 TL
Ödeme tarihi: 26.03.2026
Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
Bist kodu: FMIZP
Temettü tutarı: 4,0426 TL
Ödeme tarihi: 27.03.2026