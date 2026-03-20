        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Mart temettü takvimi: Mart ayında 2025 kar payı ödemesi yapacak şirketler, ödeme takvimi ile temettü ne zaman hesaba yatacak?

        2026 Mart temettü takvimi: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü ödemesi yapacak?

        Borsa İstanbul'da temettü takvimi yatırımcıların gündeminde yerini koruyor. Mart ayıyla birlikte çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler kâr payı dağıtım sürecine girerken, bu ay toplam 11 şirketin temettü ödemesi yapması bekleniyor. Yatırımcılar, temettü dağıtacak şirketlerin listesini, ödeme tarihlerini ve hisse başına düşen kâr payı tutarlarını yakından izliyor. İşte Mart ayında temettü verecek şirketler ve ödeme takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 20.03.2026 - 21:29 Güncelleme:
        1

        Temettü geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için Mart ayı yoğun bir takvim sunuyor. Açıklanan verilere göre bu ay içerisinde 11 şirket, hissedarlarına kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek. Farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı temettü programında ödemeler, ilan edilen tarihler doğrultusunda yatırımcıların hesaplarına yatırılacak. Peki, Mart ayında temettü verecek şirketler hangileri ve ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

        2

        Şirket: Aygaz A.Ş.

        Bist kodu: AYGAZ

        Temettü tutarı: 10,6675 T

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        3

        Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: FROTO

        Temettü tutarı: 3,0940 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        4

        Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 8,8229 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        5

        Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü tutarı: 19,1250 TL

        Ödeme tarihi: 17.03.2026

        6

        Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: TOASO

        Temettü tutarı: 17,0000 TL

        Ödeme tarihi: 23.03.2026

        7

        Şirket: Koç Holding A.Ş.

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8055 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        8

        Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.

        Bist kodu: AGESA

        Temettü tutarı: 5,9028 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        9

        Şirket: Akbank T.A.Ş

        Bist kodu: AKBNK

        Temettü tutarı: 1,8715 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        10

        Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ISGYO

        Temettü tutarı: 0,0834 TL

        Ödeme tarihi: 31.03.2026

        11

        Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

        Bist kodu: ANHYT

        Temettü tutarı: 6,9186 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        12

        Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

        Bist kodu: FMIZP

        Temettü tutarı: 4,0426 TL

        Ödeme tarihi: 27.03.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        "ABD Hark Adası'nı işgali değerlendiriyor"
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Araçtan inip korku saldılar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Aydın’da silahlı saldırı
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Ünlü aktör hayatını kaybetti
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
