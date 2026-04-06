2026 Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı? Yaşlı ve engelli aylıkları nereden sorgulanır?

2026 NİSAN AYI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayına ait toplam 8,5 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Nisan ayı için yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

