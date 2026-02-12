Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının 2026 yılına ait takvimi belli oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar, ALES başvuru tarihlerini merak ediyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte ALES 1, 2 ve 3 oturumlarının tarihleri netleşti. Bu kapsamda “2026 ALES başvuruları ne zaman başlayacak ve geç başvuru tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...