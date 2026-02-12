2026 ALES sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile ALES 1,2,3 sınav ve başvuru tarihleri
2026 yılında gerçekleşecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Lisans eğitimine devam eden son sınıf öğrencileri ile üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağlayacağı sınav, yıl içerisinde 3 oturum halinde gerçekleşecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile ALES sınav tarihleri belli oldu. Peki, ALES 1,2,3 sınavları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Her yıl üç kez düzenlenen ALES sınavının 2026 yılına ait takvimi belli oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak ya da akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar, ALES başvuru tarihlerini merak ediyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte ALES 1, 2 ve 3 oturumlarının tarihleri netleşti. Bu kapsamda “2026 ALES başvuruları ne zaman başlayacak ve geç başvuru tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİNE GÖRE ALES SINAV TARİHLERİ
ÖSYM 2026 yılının sınav takvimi ile birlikte ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav ve başvuru tarihleri netlik kazandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adaylar belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecekler.
2026 ALES/1 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimi kapsamında 2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Başvurular 25 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.
2026 ALES/2 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 ALES/2 sınavı 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.
2026 ALES/3 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular 7 Ekim –15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.
2026 ALES GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
2026 yılında ALES geç başvuru tarihleri şöyle:
ALES/1 : 9 Nisan 2026
ALES/2 : 25 Haziran 2026
ALES/3 : 21 Ekim 2026