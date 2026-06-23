TÜRKİYE DÜNYA KUPASI SON MAÇI: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı izle ekranı
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından gruptan çıkma şansını yitirdi. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki son grup maçında hem ev sahibi hem de grup lideri konumunda bulunan ABD ile karşı karşıya gelecek. Milli ekip, bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak Dünya Kupası serüvenine veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından gruptan çıkma şansını yitirdi. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki son grup maçında hem ev sahibi hem de grup lideri konumunda bulunan ABD ile karşı karşıya gelecek. Milli ekip, bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak Dünya Kupası serüvenine veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki kritik son sınavı 26 Haziran Cuma günü oynanacak. Los Angeles’ta bulunan SoFi Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle sabah 05.00’te başlayacak.
TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ile ABD arasındaki kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, televizyon üzerinden TRT 1’i tercih edebilecekleri gibi, TRT’nin dijital platformu aracılığıyla da maçı anlık ve kesintisiz şekilde takip edebilecek. Ayrıca yayın, mobil cihazlardan da kolaylıkla erişilebilir olacak.