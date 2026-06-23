Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası 2026 TÜRKİYE DÜNYA KUPASI SON MAÇI: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı izle ekranı

        TÜRKİYE DÜNYA KUPASI SON MAÇI: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı izle ekranı

        A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından gruptan çıkma şansını yitirdi. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki son grup maçında hem ev sahibi hem de grup lideri konumunda bulunan ABD ile karşı karşıya gelecek. Milli ekip, bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak Dünya Kupası serüvenine veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından gruptan çıkma şansını yitirdi. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki son grup maçında hem ev sahibi hem de grup lideri konumunda bulunan ABD ile karşı karşıya gelecek. Milli ekip, bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılarak Dünya Kupası serüvenine veda etmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki kritik son sınavı 26 Haziran Cuma günü oynanacak. Los Angeles’ta bulunan SoFi Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle sabah 05.00’te başlayacak.

        3

        TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye ile ABD arasındaki kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, televizyon üzerinden TRT 1’i tercih edebilecekleri gibi, TRT’nin dijital platformu aracılığıyla da maçı anlık ve kesintisiz şekilde takip edebilecek. Ayrıca yayın, mobil cihazlardan da kolaylıkla erişilebilir olacak.

        TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor." diyen Erdoğan, "Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız gürültüsüz ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu