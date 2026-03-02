Canlı
        2026 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar ve ödeme takvimi açıklandı mı?

        Ramazan Bayramı öncesi emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiye takvimine çevrildi. İlk kez 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemeleri, tahsis numarasına göre emeklilerin hesaplarına geçmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ve kaç TL? İşte, 2026 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
        1

        Yaklaşık 17 milyon emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi ödenecek. Geçen yıl bayram ikramiyesi yüzde 33 artırılarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Şimdi ise gözler ''2026 Emekli ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?’' sorusunun yanıtına çevrildi. Yeni bayram ikramiyesi tutarının Meclis'ten geçmesi halinde milyonların alacağı oran da belli olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte, güncel emekli bayram ikramiyesinde son durum

        2

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ (RAMAZAN BAYRAMI) NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri hükümet kanadından gelecek açıklama ile belli olacak. Takvime göre 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde, ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.

        İkramiye artışının hayata geçmesi için hazırlanan teklifin önce Kabine’de görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

        3

        GEÇEN YILLARDAKİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI

        Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başladı. Hükümet sonraki yıllarda rakamı kademeli olarak artırdı. 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkan ikramiye, 2023'te 2.000 TL'ye, 2024'te 3.000 TL'ye, 2025'te ise 4.000 TL'ye yükseldi.

        BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN GÖZLER MECLİS’TE: TEKLİF ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SUNULACAK

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; İkramiyelerin artırılması için önümüzdeki hafta kanun teklifi sunulacak. İlk olarak 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 3 bin, 2025'de ise yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl ramazan bayramında verilecek ikramiyelerin yükseltilmesi için AK Parti Grubu çalışma yapıyor.

        4

        ARTIŞ İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

        Edinilen bilgiye göre 17 milyon 783 bin emekliye verilen ikramiyelerde yapılacak artış için senaryolara göre etki analizi yapılıyor.

        İKRAMİYENİN 5 BİN YA DA 6 BİN LİRA OLMASI GÜNDEMDE

        Bayram ikramiyesinin 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin liraya yükseltilmesine yönelik senaryolar gündemde.

        5

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

        Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban bayramının içinde bulunduğu ay itibarıyla SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla yılda iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor. Diğer yandan bayram ikramiyeleri ile emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alarak mutlu olmaları da sağlanmış oluyor.

        Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan aylık ve gelir almak gerekiyor. Şubat sonuna kadar emekli olanlar bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı’nda alabilecekler. Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler de bayram ikramiyesi alabiliyorlar.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
