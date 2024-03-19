21 gün şekersiz yaşam: Gerçekten sağlığa faydası var mı?
Günümüzde sağlıklı yaşam trendleri arasında popülerlik kazanan şekersiz beslenme, birçok kişinin uyguladığı bir yöntem haline geldi. Peki, bu beslenme şekli vücutta ne gibi yararlar sağlayabilir? İşte, 21 gün şekersiz beslenildiğinde vücudunuzda yaşanabilecek değişiklikler
İnsanlar genel olarak sağlıklı beslenmenin sırlarını öğrenmeye çalışırlar ve bu konuda değişik diyetler denerler. Bunlardan birisi olan şekersiz beslenme yöntemi ise son zamanlarda oldukça popüler. Sizin için uygulayınca şeker isteğinin azaldığı düşünülen bu beslenme şeklinin nasıl etkileri olabileceğini derledik. İşte, 21 gün şekersiz beslenince ne olabileceğine dair detaylar…
21 GÜN ŞEKERSİZ BESLENİRSEK NE OLUR?
Şekersiz beslenme kan şekerinin kontrolü ve insülin seviyelerinin azalması gibi fayda sağlayabilir.
İlave şeker kaynaklarını kesmek, özellikle protein ve lif bakımından zengin bir diyet tercih etmenizle birlikte kilo vermenize yardımcı olabilir.
Şekersiz beslenme kısa süre içerisinde karaciğer sağlığını da olumlu yönde etkileyebilir.
ŞEKER DETOKSUNUN FAYDALARI
Vücuttaki ödem oranını azaltabilir.
Kronik hastalık riskini azaltabilir.
Psikolojik olarak iyi hissetmenize yardımcı olabilir.
Uyku problemlerini düzene sokmaya yardımcı olabilir.
Şekerin kesilmesi cilt sağlığını da iyileştirebilir. Yüksek ilave şeker tüketiminin artması cilt problemlerine sebep olabilir.
21 GÜN ŞEKERSİZ BESLENMEDE TÜKETİLMEMESİ GEREKENLER
Şekerli içecekler, şeker ilaveli çeşniler, şekerli süt ürünleri, şekerli unlu mamuller, şekerli kahvaltılık yiyecekler, şekerleme.
21 GÜN ŞEKERSİZ DİYET SÜRESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bol bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz.
Öğünlerinizde az yağlı etleri (kırmızı et-tavuk ya da balık), baklagil yemeklerini, tahılları, tohumları, mevsim sebzelerini ve meyvelerini değerlendirmelisiniz.
Günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş veya farklı egzersizler yapabilirsiniz.
Günde ortalama 6-8 saat uyuyabilirsiniz.
Sigara içenler yapabiliyorsa sigarayı tamamen bırakmalı, yapamıyorsa sayıyı yarıya düşürebilirsiniz.
Paketli gıdalardan uzak durabilirsiniz.
Alkollü içecekleri tüketmeyebilirsiniz.
PEKİ ZARARI VAR MI?
21 gün şekersiz beslenmeye çalışmanın amacı şekere olan bağımlılığı azaltmaya çalışmak olarak bilinir. Bununla birlikte bu beslenme şekli, uzun vadede bazı insanlarda bu konuyu takıntı haline getirdiklerinde sağlıksız bir yaşam biçimine dönüşebilir.
Yiyecekler genelde mineral ve vitamin içerdiğinden tüketilen besinleri kötü olarak algılamak anoreksiya gibi hastalıklara sebep olabilir.