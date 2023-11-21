24 Kasım'da okullar tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
24 Kasım Öğretmenler Günü için artık beklenen tarih iyice yaklaştı. Yurdumuzun dört bir yanında kutlanacak bu özel gün öncesi öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi sorusunun cevabına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım günü, 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel güne kısa bir süre kala hem resmi tatil aramaları hem de okul olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!
24 KASIM'IN TARİHİ
Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tarihi, 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği olması nedeniyle öğretmenler günü olarak her yıl kutlanmaktadır.
24 KASIM TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir ve dersler olduğu gibi devam edecektir.
DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.