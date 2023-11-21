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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım günü, 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel güne kısa bir süre kala hem resmi tatil aramaları hem de okul olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik!