Araç sahipleri akaryakıt cephesinde yaşanan indirim ve zam haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak 21 Mart Salı günü motorin fiyatına 80 kuruş zam yapılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından, benzin ve motorine yeni bir zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim veya zam gelecek mi?" İşte 25 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri...