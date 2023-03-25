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25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar?

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş, benzin ve motorin fiyatlarına indirim gelecek mi sorusunu gündeme getirdi. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 25 Mart Cumartesi, güncel benzin, motorin, LPG pompa fiyatları...

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  • 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim gelecek mi?

    Araç sahipleri akaryakıt cephesinde yaşanan indirim ve zam haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Son olarak 21 Mart Salı günü motorin fiyatına 80 kuruş zam yapılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından, benzin ve motorine yeni bir zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim veya zam gelecek mi?" İşte 25 Mart 2023 benzin, motorin, LPG fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri...
  • 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim gelecek mi?

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    25 Mart 2023 benzin ve motorin fiyatlarına herhangi bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.

     
  • 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim gelecek mi?

    SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubunda 21 Mart 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 80 kuruş zam yapılmıştı.

     

     
  • 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim gelecek mi?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 MART 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,51 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,39 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
  • 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim gelecek mi?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,54 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,45 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
  • 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim gelecek mi?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,93 TL

    Motorin fiyatı: 20,84 TL

    LPG fiyatı: 12,10 TL
  • 25 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL, benzin ve motorine indirim gelecek mi?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,93 TL

    Motorin fiyatı: 20,98 TL

    LPG fiyatı: 11,88 TL

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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