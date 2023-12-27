Reytinglerde "Aile" günü! 26 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 26 Aralık Salı günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Show TV'nin Salı günleri evlere konuk olan dizisi Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. İşte 26 Aralık reyting sonuçları...
Giriş: 27.12.2023 - 08:40 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:40
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Reyting sonuçları 26 Aralık Salı günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Dün ekrana gelen Aile, Üç Kız Kardeş ve Ben Bu Cihana Sığmazam zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 26 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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26 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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26 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer