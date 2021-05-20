27. DÖNEM POMEM sınav yerleri ve sınav tarihi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Yazılı sınavda başarılı not alan adaylar fiziki yeterlilik sınavında ter dökecek. İşte polislik mülakat sınav giriş belgesi haberimizde...

27. DÖNEM POMEM SINAV YERLERİ 2021

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.