Survivor 2021'de büyük final gittikçe yaklaşıyor. Son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, takımların karışması ile ilgili yapılan anket sonucunu açıkladı. Acun Ilıcalı, anket sonucuna göre yüzde 60 oranında 'takımlar karışsın' oyu verildiğini ve bu oyun düşük olduğunu belirtti. Bu nedenle takımlar karışmayacak. Exxen Survivor Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması ne oldu? Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor SMS sıralaması ne oldu?