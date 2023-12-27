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        Haberler Ekonomi Alışveriş 28 Aralık A101 aktüel kataloğu indirimli fiyat listesi: Bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler var? - Alışveriş Haberleri

        28 Aralık A101 aktüel kataloğu indirimleri: Bu hafta A101 aktüel kataloğunda neler var?

        A101 her perşembe olduğu gibi bu hafta da aktüel kataloğunu yayınlandı. Alışverişini A101 marketinden yapanlar, bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini araştırmaya başladı. Yılbaşı gününe özel birçok ürününün indirime gireceği A101 aktüel kataloğunu haberimizde derledik. İşte 28 Aralık 2023 A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 01:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 01:34
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        A101, 28 Aralık aktüel kataloğunu erişime sundu. Bu hafta A101'de; Ultra HD smart TV, çamaşır makinesi, airfryer, döküm tencere, valiz, yoğurt, terayağı, atıştırmalıklar, meşrubat ve daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte 28 Aralık 2023 A101 aktüel kataloğu bu hafta indirime girecek olan ürünler...

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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