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28 Ekim Cuma günü kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinde kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Resmi tatiller takvimine göre 28 Ekim Cuma günü resmi tatili ise saat 13:00'ten itibaren başlıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde kargoların çalışma durumu gündeme geldi. İşte, 28 Ekim Cuma kargoların çalışma saatleri...

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  • 28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2022 PTT ve kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanacak. Resmi tatiller takviminde yer alan bilgiye göre 28 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim Cuma günü kargo gönderip alacak kişiler PTT ve diğer kargoların çalışma durumunu sorguluyor. İşte, 28 Ekim Cuma günü PTT ve kargoların çalışma saatleri...
  • 28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2022 PTT ve kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü?

    28 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    Bilindiği gibi kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Yarın, yani 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olacağı için kargo şirketleri öğleden sonra kapalı olacak. 
  • 28 Ekim kargolar açık mı, kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2022 PTT ve kargolar çalışıyor mu, yarım gün mü?

    28 EKİM PTT KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

    Ayrıca PTT de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri. Buna göre 28 Ekim'de PTT de öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra çalışmayacak.

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