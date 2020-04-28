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İftar saati 28 Nisan: İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati 2020! Diyanet ramazan imsakiyesi

Bugün iftar saat kaçta? sorusu orucunu tutan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının 5. orucu bugün iftar saati ile birlikte açılacak. Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesine göre 28 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir iftar saati haberimizde. İşte il il iftar saatlerini sizler için hazırladık...

28 Nisan İftar saati

Ramazan ayının 5. gününü de geride bırakıyoruz. Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar "bugün iftar saati kaçta" ve "İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta?" sorularının yanıtlarını arıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri belli oldu. 

28 Nisan iftar saatleri ramazan 2020 merak eden vatandaşlar için detayları imsakiye bilgilerini hazırladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için iftar ve sahur saatleri bilgilerine aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca iftar saati 2020 ne kadar kaldı? Sorusunun yanıtına geri sayım sayıcı ile de takip edebilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar!

28 NİSAN İFTAR SAATİ - 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar saati, Ramazan ayının birinci orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre, İstanbul'da iftar saat 20.04'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.47'te, İzmir'de 20:07'de, Diğer illerin 28 Nisan iftar saatleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız...

İL İL İFTAR SAATLERİ 2020

 

GÜNÜN DUASI 28 NİSAN 2020

Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

GÜNÜN AYETİ

Kur'an, insanoğluna bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak (ilk defa) bu Ramazan Ayında indirilmiştir. Bundan dolayı, sizden kim bu aya erişirse onu baştan başa tutsun. Ancak hasta veya seyahatte olan, başka günlerde (aynı sayıda oruç tutsun). Allah sizin için kolaylık diler, zorluk çekmenizi istemez; ama (belirlenen günlerin) sayısını tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı yüceltmenizi ve (O'na) şükretmenizi (ister).
Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur."
Buhârî

İFTAR DUASI

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48).

İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 22); 

“Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.

 

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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