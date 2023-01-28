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Haberler Yaşam Sayısal Loto 28 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
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28 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan haftanın son çekilişi ile devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar bu akşam belli oluyor. İşte 28 Ocak 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

28 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında geri sayım sürüyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü MPİ tarafından gerçekleştirilmektedir. İşte 28 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

28 OCAK 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar 21.30'da açıklanacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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