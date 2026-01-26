Habertürk
        28 Ocak 2026 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        ŞOK aktüel 28 Ocak fırsat ürünleri paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu kapsamında ocak ayı indirimli ürünler ile fiyat listesi...

        Giriş: 26.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:27
        1

        "ŞOK'ta bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. ŞOK marketlerde ocak ayının sonuna özel 28 Ocak- 3 Şubat kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 28 Ocak- 3 Şubat aktüel ürünler kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
