Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ: İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim konserleri: Hangi sanatçı nerede, saat kaçta çıkacak?

        29 Ekim konserleri takvimi: 29 Ekim konserleri nerede ve saat kaçta yapılacak?

        29 Ekim konserleri takvimi paylaşıldı. Her sene heyecanla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene ayrı bir önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Kutlu gün öncesinde 100. yıla özel 29 Ekim ücretsiz konserleri ve etkinlikler duyuruldu. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve ücretsiz etkinlikler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 01:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında birbirinden önemli sanatçılar ülkemizin dört bir yanında konser verecek. İşte, 29 Ekim ücretsiz konser takvimi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler listesi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN 100. YIL ÖZEL ETKİNLİKLER

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

        Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

        3

        100. YIL İÇERİKLERİ DEV EKRANLARDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

        İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

        Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

        İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

        4

        100. YIL MARŞI YANKILANACAK!

        Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak.

        5

        2023 DRON İLE HAVADA GÖRSEL ŞOV

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.

        29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.

        Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.

        6

        İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ

        Manuş Baba Konser 26 Ekim Perşembe Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

        Volkan Konak Konser 27 Ekim Cuma Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

        Betül Demir Konser 28 Ekim Cumartesi Maçka Parkı, Şişli

        7

        Şevval Sam – Ozan Doğulu Konser 28 Ekim Cumartesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

        Nova Norda Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı

        Ozbi Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı

        Melike Şahin Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı

        Gazapizm Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı

        Madrigal Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı

        8

        Zülfü Livaneli Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

        Duman Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

        Mazhar Alanson Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

        Adamlar Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

        Edis Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

        İskender Paydaş ve Orkestrası Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

        Sıla Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

        9

        Sertab Erener Konser 29 Ekim Pazar Ataşehir Bulvarı

        Zülfü Livaneli Konser 29 Ekim Pazar Caddebostan Etkinlik Alanı

        Burak KutYonca EvcimikGrup VitaminMansur Ark Konser 29 Ekim Pazar Sarıyer Merkez

        10

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri Konser 29 Ekim Pazar Müze Gazhane

        Melike Şahin Konser 29 Ekim Pazar Maçka Parkı, Şişli

        11

        BÜTÜN ŞEHİRLERİN 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER TAKVİMİ

        Pinhani 25 Ekim Çarşamba - Güney Yıldızı Stadyumu, Adana

        Melek Mosso 26 Ekim Perşembe Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir

        Pusula 27 Ekim Cuma Mumcular Meydanı, Muğla

        12

        Madrigal 29 Ekim Pazar Bursa Kestel Belediyesi

        İrem Derici 29 Ekim Pazar Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa

        İmera 29 Ekim Pazar Eynesil Meydanı, Giresun

        Leman Sam 29 Ekim Pazar Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya

        13

        Eypio 29 Ekim Pazar Cumhuriyet Meydanı, Burdur

        Fatma Turgut 29 Ekim Pazar Bursa Belediyesi

        Tan Taşçı 29 Ekim Pazar Çankaya Anıtpark, Ankara

        Ece Seçkin         29 Ekim Pazar Bodrum Belediye Meydanı, Muğla

        14

        Pusula 29 Ekim Pazar Turgutreis Atatürk Meydanı, Muğla

        Köfn 29 Ekim Pazar Tavas Belediyesi, Denizli

        100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri 29 Ekim Pazar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir

        15
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"