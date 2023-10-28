29 Ekim konserleri takvimi: 29 Ekim konserleri nerede ve saat kaçta yapılacak?
29 Ekim konserleri takvimi paylaşıldı. Her sene heyecanla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene ayrı bir önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Kutlu gün öncesinde 100. yıla özel 29 Ekim ücretsiz konserleri ve etkinlikler duyuruldu. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve ücretsiz etkinlikler listesi...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında birbirinden önemli sanatçılar ülkemizin dört bir yanında konser verecek. İşte, 29 Ekim ücretsiz konser takvimi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler listesi...
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN 100. YIL ÖZEL ETKİNLİKLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.
100. YIL İÇERİKLERİ DEV EKRANLARDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK
İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.
Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.
İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.
100. YIL MARŞI YANKILANACAK!
Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak.
2023 DRON İLE HAVADA GÖRSEL ŞOV
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.
29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.
Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.
İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ
Manuş Baba Konser 26 Ekim Perşembe Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar
Volkan Konak Konser 27 Ekim Cuma Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Betül Demir Konser 28 Ekim Cumartesi Maçka Parkı, Şişli
Şevval Sam – Ozan Doğulu Konser 28 Ekim Cumartesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Nova Norda Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı
Ozbi Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı
Melike Şahin Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı
Gazapizm Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı
Madrigal Konser 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı
Zülfü Livaneli Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Duman Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Mazhar Alanson Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Adamlar Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Edis Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
İskender Paydaş ve Orkestrası Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Sıla Konser 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı
Sertab Erener Konser 29 Ekim Pazar Ataşehir Bulvarı
Zülfü Livaneli Konser 29 Ekim Pazar Caddebostan Etkinlik Alanı
Burak Kut – Yonca Evcimik – Grup Vitamin – Mansur Ark Konser 29 Ekim Pazar Sarıyer Merkez
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri Konser 29 Ekim Pazar Müze Gazhane
Melike Şahin Konser 29 Ekim Pazar Maçka Parkı, Şişli
BÜTÜN ŞEHİRLERİN 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSER TAKVİMİ
Pinhani 25 Ekim Çarşamba - Güney Yıldızı Stadyumu, Adana
Melek Mosso 26 Ekim Perşembe Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir
Pusula 27 Ekim Cuma Mumcular Meydanı, Muğla
Madrigal 29 Ekim Pazar Bursa Kestel Belediyesi
İrem Derici 29 Ekim Pazar Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa
İmera 29 Ekim Pazar Eynesil Meydanı, Giresun
Leman Sam 29 Ekim Pazar Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya
Eypio 29 Ekim Pazar Cumhuriyet Meydanı, Burdur
Fatma Turgut 29 Ekim Pazar Bursa Belediyesi
Tan Taşçı 29 Ekim Pazar Çankaya Anıtpark, Ankara
Ece Seçkin 29 Ekim Pazar Bodrum Belediye Meydanı, Muğla
Pusula 29 Ekim Pazar Turgutreis Atatürk Meydanı, Muğla
Köfn 29 Ekim Pazar Tavas Belediyesi, Denizli
100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri 29 Ekim Pazar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir