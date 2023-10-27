Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi sanatçı nerede çıkacak? Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser tarihleri!

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi sanatçı nerede çıkacak? 100. yıla özel konser takvimi!

        Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlanacak. 29 Ekim Pazar günü yurt genelinde farklı bölgelerde çeşitli sanatçıların konserleri olacak. Peki, 29 Ekim'de hangi sanatçı nerede konser verecek? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:52 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TAN TAŞÇI

        29 Ekim Pazar Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Ankara AnıtPark’ta sahne alacak.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        GÜLŞEN

        27 Ekim Cuma Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda sahne alacak.

        3

        ECE SEÇKİN

        29 Ekim Pazar Menderes Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alacak.

        4

        LEMAN SAM

        29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya'da sahne alacak.

        5

        PİNHANİ

        25 Ekim Çarşamba gecesi Güney Yıldızı Stadyumu'nda Pinhani, Cumhuriyetin 100. Yılı şerefine sahne alacak.

        6

        MAZHAR ALANSON

        29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        7

        ADAMLAR

        29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        8

        EDİS

        29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        9

        ZÜLFÜ LİVANELİ

        29 Ekim Pazar günü Caddebostan Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        10

        SILA

        29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        11

        MELEK MOSSO

        25 Ekim Çarşamba akşamı Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı'nda sahne alacak.

        12

        SERTAB ERENER

        29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahne alacak.

        13

        EYPİO

        29 Ekim Pazar günü Burdur, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak.

        14

        DUMAN

        29 Ekim Pazar akşamı Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        15

        İREM DERİCİ

        29 Ekim Pazar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alacak.

        16

        VOLKAN KONAK

        Volkan Konak 27 Ekim Cuma Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı'nda sahne alacak.

        17

        İSKENDER PAYDAŞ

        İskender Paydaş ve Orkestrası 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        18

        MELİKE ŞAHİN

        Melike Şahin 28 Ekim Cumartesi Maltepe Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"