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        Haberler Gündem 3. Sayfa 29 Ekim'de İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak!

        İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte kapanacak yollar ve alternatif olarak sunulan caddeler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:21
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        İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak!
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.

        VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPANACAK

        AA'da yer alan habere göre program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

        MİLLET VE FEVZİPAŞA CADDESİ ALTERNATİF OLACAK

        Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

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