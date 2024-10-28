İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek.

VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPANACAK AA'da yer alan habere göre program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.