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        Haberler Ekonomi Döviz 29 Ekim güncel dolar kuru: Dolar düştü mü, dolar Google'da neden düşük gözüküyor? - Döviz Haberleri

        Dolar düştü mü, dolar Google'da neden düşük gözüküyor? 29 Ekim güncel dolar kuru

        27 Ekim Cuma gününe 28.16 TL olarak başlayan dolar kuru 29 Ekim Pazar günü Google arama motorunda 24,05 TL olarak görünmesi, "Dolar düştü mü, dolar Google'da neden düşük gözüküyor?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 29 Ekim güncel dolar kuru...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 23:40 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:40
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        Dolar düştü mü?
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        Dolar/TL kuru 29 Ekim Pazar akşamı Google'da 24,05 TL olarak görünmesi ekonominin gündemini yakından takip edenlerin dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü arama motoru Google'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken yatırıcımlar, "Dolar ne kadar, kaç tl, dolar neden düştü?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DOLAR DÜŞTÜ MÜ?

        Dolar/TL kuru Google'da 24,05 TL olarak gözükürken "Dolar düştü mü?" sorusu yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Google’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, hatanın teknik bir sorundan kaynaklandığı ön görülüyor. Blomberg HT sitesinde güncel dolar kuru 28,1948 TL olarak gözükmekte.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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