OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yılbaşında açıklanan MEB takviminde olduğu gibi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.



Söz konusu tarihin değiştiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.