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29 Mayıs'ta okul var mı? 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, ders yapılacak mı?

28 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi için artık beklenen tarih geldi çattı. Önümüzdeki Pazar günü yurdumuzun dört bir yanında binlerce vatandaşımız, 13. Cumhurbaşkanımızı seçmek için sandık başına gidecek. Söz konusu günün ardından ertesi gün okulların açık olup olmadığı da şimdiden merak konusu oldu. İşte, 29 Mayıs'ta okul var mı sorusunun yanıtı...

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  • 29 Mayıs'ta okul var mı? 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı ve ders yapılacak mı?

    Cumhurbaşkanlığı Seçimi için geri sayım başlamış durumda. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçim nedeniyle vatandaşlar, 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm bilinmesi gerekenler..
  • 29 Mayıs'ta okul var mı? 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı ve ders yapılacak mı?

    14 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLMUŞTU

    14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününün tatil olacağını açıklamıştı. 
  • 29 Mayıs'ta okul var mı? 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı ve ders yapılacak mı?

    29 MAYIS'TA OKULLAR AÇIK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü de okulların tatil edildiğini açıkladı.
  • 29 Mayıs'ta okul var mı? 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı ve ders yapılacak mı?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yılbaşında açıklanan MEB takviminde olduğu gibi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

    Söz konusu tarihin değiştiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
  • 29 Mayıs'ta okul var mı? 29 Mayıs Pazartesi okullar açık mı, kapalı mı ve ders yapılacak mı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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