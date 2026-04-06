        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 işçinin ölümünde 3 gözaltı | Son dakika haberleri

        3 işçinin ölümünde 3 gözaltı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada yükleme platformunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüne ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ise yaralandığı olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde Dilovası’ndaki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi.

        Bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü. 4 işçi platformun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        1 İŞÇİ YARALANDI

        Tedaviye alınan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı Tarık Korkmaz ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın bölüm müdürü M.G., mühendis Ç.Ş., ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı H.G. dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

