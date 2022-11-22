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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA | Tolga Güleryüz ve arkadaşları can vermişti! Minibüs sürücüsü "Tam kusurlu!" - Güncel haberler
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3 tiyatrocu can vermişti! Minibüs sürücüsü "Tam kusurlu!"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü tiyatro oyuncuları 33 yaşındaki Tolga Güleryüz, 42 yaşındaki Burak Topçu ve 32 yaşındaki Özgür Karataş'ın hayatını kaybettiği kazada; TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü 28 yaşındaki Aykut Bektaş'ın, tespit tutanağına göre, 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde ise tutuklu Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi

SON DAKİKA | Tolga Güleryüz ve arkadaşları can vermişti! Minibüs sürücüsü
3 tiyatrocu can vermişti! Minibüs sürücüsü "Tam kusurlu!"
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DHA

Amasya Merzifon'da, önceki gün saat 23.30 sıralarında Çaybaşı köyü mevkiinde, Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş (28) yönetimindeki minibüs, önünde giden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Hayatını kaybeden Burak Top&ccedil;u.
Hayatını kaybeden Burak Topçu.

Öte yandan kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

"TAM KUSURLU" ÇIKTI

Hayatını kaybeden Tolga G&uuml;lery&uuml;z.
Hayatını kaybeden Tolga Güleryüz.

Aykut Bektaş'ın, hazırlanan kaza tespit tutanağına göre 8'de 8 kusurlu bulunduğu, kaza yerinde ise fren izine rastlanılmadığı ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde Bektaş'ın, "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Kazadan sonra yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Çok üzgünüm. Keşke bu acı kaza yaşanmasaydı" dediği öğrenildi. Kaza sırasında TIR'ın süratinin 55 kilometre olup, sağ şeritte bulunduğu tespit edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Hayatını kaybeden &Ouml;zg&uuml;r Karataş.
Hayatını kaybeden Özgür Karataş.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Özgür Ayaz'ın yüz kemiğinde darbeye bağlı hasar oluştuğu, Uğur Şalvarcıoğlu'nun ise akciğerinde hasar meydana geldiği belirtildi. Ayaz ile Şalvarcıoğlu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Ceyhun Fersoy'un da tendonundaki problem nedeniyle ortopedi servisinde, Burak Gülçebi'nin ise göğüs cerrahi servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

SAMSUN, İZMİR VE İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ

Öte yandan Özgür Karataş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Samsun'da Kıranköy Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedilecek. Tolga Güleryüz İzmir'de, Burak Topçu ise İstanbul'da toprağa verilecek.

YARALI KURTULAN FERSOY'DAN, GÜLERYÜZ'E VEDA

Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayatını kaybeden yakın dostu Tolga Güleryüz'e veda etti. Fersoy, paylaşımında, "Canım çok acıyor ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım ama sen olmayacaksın… Çok hayallerimiz, umutlarımız, geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum… Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım… Bunları yazarken hala inanamıyorum… Çok seviyorum seni ama çok…" dedi. Fersoy, yakın dostunun cenaze törenine ilişkin yaptığı diğer paylaşımda ise “Canım arkadaşım affet beni, bu halde izin çıkmadı seni son kez uğurlamaya… En yakın zamanda yanında olacağım" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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