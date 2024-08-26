30 Ağustos’ta toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücretli olup olmayacağı belli oldu. İşte "30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi?" sorusunun cevabı