Gözler güncel reyting sonuçlarında! 30 Ekim AB ve total reyting sıralaması
30 Ekim reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Aile, Ömer, Safir ve Alparslan Büyük Selçuklu reytinglerde ilk sıralarda yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 30 Ekim AB ve total reyting sıralaması...
Reyting sonuçları 30 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Atatürk Filmi, Yargı ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
30 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
30 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI