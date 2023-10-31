30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sıralaması: ile, Ömer, Safir ve Alparslan Büyük Selçuklu

30 EKİM REYTİNG SONUÇLARI| AB ve total reyting sıralaması: ile, Ömer, Safir ve Alparslan Büyük Selçuklu

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Reyting sonuçları 30 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Atatürk Filmi, Yargı ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki AB ve total reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.