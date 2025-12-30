31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın otobüsler, metro, metrobüs, marmaray bedava mı olacak?
31 ARALIK ÇARŞAMBA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte 1 Ocak'ta toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu ve yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla ek seferler konulduğunu duyurdu.
Belediye bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak'ta ücretsiz hizmet vereceği aktarılan açıklamada, yılbaşı gecesinde mevcut sefer planına ilaveten otobüs hatlarında 370, metrobüste ise 310 olmak üzere toplam 680 ek sefer icra edileceği ifade edildi.
31 ARALIK ÇARŞAMBA OTOBÜS, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece, Metro İstanbul'a bağlı M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. Ayrıca T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek. Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek." ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete kararı TCDD ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hatları kapsarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) gibi yerel yönetimlere bağlı toplu taşıma araçları için de geleneksel olarak resmi tatil uygulamaları geçerlidir.