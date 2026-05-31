TV yayın akışı 31 Mayıs 2026 Pazar: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
31 Mayıs 2026 Pazar günü televizyon ekranlarında neler olduğunu merak eden izleyiciler, yayın akışlarını araştırmaya devam ediyor. "Bu akşam TV'de ne var?" ve "Hangi diziler yeni bölümüyle ekrana geliyor?" soruları günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallarda dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. İşte 31 Mayıs Pazar gününe ait TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar...
KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 31 MAYIS 2026
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda İle Omuz Omuza
14.45 Amacı Olmayan Grup
16.30 Sonsuza Dek Nedime
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Daha 17
22.30 Daha 17
01.45 Daha 17
04.00 5N1K
04.30 Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 İnatçı
14.45 Petrol Kralları
16.45 İyi Aile Çocuğu
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kapıcılar Kralı
21.45 Atla Gel Şaban
23.30 İp Man: Son Dövüş
01.30 İyi Aile Çocuğu
02.45 Kapıcılar Kralı
04.00 İnatçı
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
17.15 Aramızda Kalsın
15.30 Çok Güzel Hareketler 2
19.00 Star Haber
20.00 Sev Kardeşim
22.00 Sevdiğim Sensin
00.45 Aramızda Kalsın
02.30 İstanbullu Gelin
05.00 Baba Ocağı
ATV
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Kuruluş Orhan
13.50 Var Mısın Yok Musun
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Kuruluş Orhan
03.00 Ateş Kuşları
05.30 Bir Gece Masalı
TRT 1
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Yedi Numara
06.20 Balkan Ninnisi
09.10 Diriliş "Ertuğrul"
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.00 Türk Mutfağı.
14.35 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'Te 3
01.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
04.05 Diriliş "Ertuğrul"
NOW
08.30 Çalar Saat ile Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Sen Çal Kapımı
16.00 Yasak Elma
19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Mutluyuz
22.30 Anamız Var
01.00 Kefaret
03.00 Adım Farah
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler
