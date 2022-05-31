MEMUR-SEN BAŞKANI ALİ YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda yaptığı açıklamada, "Ek gösterge düzenlemesinde Genel Memnuniyetin Yolu Tazminat Yansıtma Oranlarını Yükseltmektir Kamu görevlilerinin ek göstergelerini gözden geçirmek ve adaletli bir düzenleme ile genel memnuniyet üretmek için gösterge kadar önemli bir diğer formül,Tazminat Yansıtma oranlarıdır.

Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür.