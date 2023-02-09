4 gün önce satın almışlardı... 5 kişilik aileye mezar oldu

DHA'nın haberine göre eşinin memleketine yerleşip, sanayide kaynak ustası olarak çalışan Taşkın'ın bu evlilikten Sehernur, Hanım ve Muhammed Emin isminde 3 çocuğu oldu.

Aydın'ı Söke ilçesi Doğanbey Mahallesinden uzun yıllar önce çalışmak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden İsmail Taşkın, 10 yıl önce Zeliha Taşkın ile evlendi.

İLK DEPREMDEN KURTULDULAR, İKİNCİ DEPREM ENKAZI ALTINDA KALDILAR

İsmail Taşkın ve ailesi, 6 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremden kendi imkanlarıyla dışarıya kaçarak canlarını kurtardı. Ancak, 4 gün önce satın aldıkları evlerine tekrar giren Taşkın ailesi, bu defa merkez üstü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı.