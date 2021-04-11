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40 mesleğe yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aralarında, elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de olduğu 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

40 mesleğe yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi
AA

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK),nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Kurum, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi.

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

İŞ KAZALARI AZALDI

İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.

Yeni eklenen 40 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi.

1.1 MİLYAR TL ÖDENDİ

Çalışanlara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda, sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı.

MYK, Nisan 2021 itibarıyla 1 milyon 366 bini, belge zorunluluğu bulunan mesleklerdekiler olmak üzere 1 milyon 575 bin çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tebliğiyle Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek şöyle:

YETERLİLİK ADISEVİYESİ
1Bitkisel Yağ Üretin OperatörüSeviye 4
2Çimento Üretim ElemanıSeviye 2
3Çimento Üretim ElemanıSeviye 3
4Çimento Üretim ElemanıSeviye 4
5Doğalgaz Sayaç Sökme Takma ElemanıSeviye 3
6Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım GörevlisiSeviye 4
7Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım GörevlisiSeviye 3
8Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol GörevlisiSeviye 4
9Elektrik Sayacı Sökme/Takma ElemanıSeviye 4
10Elektrik TesisatçısıSeviye 3
11Elektrik TesisatçısıSeviye 4
12Elektrik TesisatçısıSeviye 5
13Elektronik ve Elektrikli Ürünler ServisçisiSeviye 4
14Cam Kesim ElemanıSeviye 3
15Endüstriyel Cam Isıl İşlem ElemanıSeviye 4
16Endüstriyel Cam İşleme ElemanıSeviye 4
17Endüstriyel Cam Kesim ElemanıSeviye 4
18Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim ElemanıSeviye 3
19Endüstriyel TaşımacıSeviye 3
20Görüntü ve Ses Sistemleri ElemanıSeviye 4
21İplik Bitim İşleri OperatörüSeviye 3
22İplik Eğirme OperatörüSeviye 3
23İzabeciSeviye 4
24Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım ElemanıSeviye 4
25Kırma Eleme Tesis OperatörüSeviye 3
26Mekanizasyon İşçisi (Maden)Seviye 4
27Mekanize Kazı OperatörüSeviye 4
28Mermer Doğaltaş OcakçısıSeviye 3
29Mermer-Doğaltaş Özel İmalat ElemanıSeviye 4
30Pres İşçisi (Maden)Seviye 4
31PresçiSeviye 3
32PresçiSeviye 4
33Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tehlikeli Atık ToplayıcısıSeviye 3
34Sağlık Kuruluşları Kaynaklı Tıbbi Atık ToplayıcısıSeviye 3
35Sebze ve Meyve Konservesi Üretim OperatörüSeviye 4
36Sos Üretim OperatörüSeviye 4
37Tel Makineleri OperatörüSeviye 4
38Terminal Çekici OperatörüSeviye 3
39Yeraltı Hazırlık İşçisiSeviye 3
40Yeraltı Hazırlık İşçisiSeviye 4
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