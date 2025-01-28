44. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü Zuhal Olcay’a sunulacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda, 11-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 44. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’nün sahibi belirlendi.

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl sinema ve tiyatro oyuncusu Zuhal Olcay’a sunulacak.

Sanatçıya ödülü, festivalin 11 Nisan Cuma akşamı düzenlenecek açılış töreninde verilecek.

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU ZUHAL OLCAY

Sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu.

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1980’li yıllarda, başta ilk televizyon filmi Sönmüş Ocak ve ardından Parmak Damgası olmak üzere ekranda çeşitli yapımlarda rol aldı.

Bu süreçte, ekranın yanı sıra tiyatro sahnesinde de yer aldı ve kendisine Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü kazandıran Martı (1986) oyunu ve şarkıcılık kariyerinin başlamasında büyük etkisi olan Evita (1989) müzikaliyle izleyiciyle buluştu.

Amansız Yol (Ömer Kavur, 1985) filminde rol aldı; Sahte Cennete Veda (Tevfik Başer, 1989) filmindeki performansıyla Almanya’da Altın Film Şeridi En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Sinemadaki bu başarısı Orhan Pamuk’un Kara Kitap romanından uyarlanan, İstanbul Film Festivali’nde Yılın En İyi Türk Filmi ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film Ödüllerini kazanan Gizli Yüz (Ömer Kavur, 1991) ile devam etti.

Hiçbiryerde (Tayfun Pirselimoğlu, 2002) ile başta İstanbul Film Festivali olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödülün sahibi oldu.

Kel Diva (2024) oyunuyla 26.⁠ ⁠Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü başta olmak üzere pek çok ödül kazandı.

2024’ten bu yana Oyuncular Sendikası Başkanı olarak görev yapmaktadır.