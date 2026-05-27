        462 bin 198 sağlık çalışanı bayramda görev başında

        462 bin 198 sağlık çalışanı bayramda görev başında

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 462 bin 198 sağlık çalışanının bayram boyunca sahada görev başında olacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 09:29 Güncelleme:
        Yarım milyon sağlıkçı bayram nöbetinde

        Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı süresince milletin sağlığı için sağlık hizmetlerinin devamlılığını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

        Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "1131 kamu sağlık tesisimizde görev yapan 416 bin 689 personelimiz, 1487 evde sağlık ekibimiz ve 5 bin 506 evde sağlık personelimiz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 3 bin 813 ekibimiz ve 40 bin 3 çalışanımız ile birlikte toplam 462 bin 198 sağlık çalışanımız bayram boyunca sahada görev başında olacaktır. Büyük sağlık ailemizin her bir ferdinin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyor, milletimize sundukları özverili hizmet ve fedakarlıklar için teşekkürlerimi iletiyorum."

