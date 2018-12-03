Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde yamaç paraşütü, speed- flying ile Base jump yapan paraşüt tutkunu Cengiz Koçak, bugüne dek 7 bini aşkın tehlikeli ve akıllara durgunluk getiren atlayışlar gerçekleştirdi.

İHA'da yer alan habere göre bir ilke daha imza atmak için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nun 47 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıkan emekli asker Cengiz Koçak, tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra kendini 47 metre yükseklikten bıraktı.

Koçak’ın metrelerce yüksekten kendini bırakması ve paraşütünü açması saniye saniye kameralara yansıdı. Nefes kesen atlayış başarılı bir şekilde son bulurken, Koçak 47 metrelik atlayışının Türkiye ve dünya rekoru olduğunu söyledi.

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