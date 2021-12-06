Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve beş hafta sonra galibiyeti hatırladı. Mücadelenin son düdüğüyle birlikte Göztepeli kaleci İrfan Can Eğribayat da yere kapandı ve gözyaşlarını tutamadı. 5,5 aylık bebeğini kaybeden başarılı file bekçisi maçın ardından da açıklamalar yaptı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 6, 2021

"EŞİM 'BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA' DEDİ"

Teknik direktör Nestor el Maestro'nun kendisine izin verdiğini belirten İrfan Can "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de üç top direkten döndü kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hocam bana '20 gün, 1 ay gelme' dedi ama takımımın yanında olmak istedim" ifadelerini kullandı.