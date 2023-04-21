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Haberler İş-Yaşam 5 adımda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir? İşte kentsel dönüşüm maddeleri - Ekonomi haberleri
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5 adımda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kampanyanın detaylarını açıkladı. İşte 5 adımda yarısı bizden kampanyası

5 adımda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası nedir? İşte kentsel dönüşüm maddeleri - Ekonomi haberleri
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kentsel dönüşümde yeni seferberlik başlattıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı biz karşılayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da kampanyanın detaylarını açıkladı.

Buna göre, 100 m² 2+1 daire için 750 bin TL devletten, kalan tutara yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

Kampanya kapsamında 120 m² 3+1 daire için ise 900 bin TL devletten, kalan tutara
yüzde 10 peşinat ve 6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

DETAYLAR 5 ADIMDA SIRALANDI

Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı.

Buna göre,

ADIM 1; Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3; Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4; Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5; Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

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