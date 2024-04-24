5 dakikada hazır: Fırın gerektirmeyen pratik ve hızlı hazırlanan kupada kek tarifi!

Un, şeker, kakao tozu ve süt gibi temel kiler malzemelerini en sevdiğiniz kupada karıştırarak çok lezzetli bir kek elde edebilirsiniz! Yapımı kolay ve pratik olan bu tatlı günü kurtarmak için ideal seçenek olabilir. İşte, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kupada kakaolu kek tarifi!