5 dakikada hazır: Fırın gerektirmeyen pratik ve hızlı hazırlanan kupada kek tarifi!
Acil tatlı ihtiyacınız varsa bu tek servislik çikolatalı kupa kek her açıdan başarılı ve tüm beklentilerinizi karşılayabilir! Her lokmada ağız sulandıran bu yumuşacık keki 5 dakikadan kısa bir sürede hazırlamak mümkün! İşte, kısa sürede hazırlayabileceğiniz pratik kupada kek tarifi!
Un, şeker, kakao tozu ve süt gibi temel kiler malzemelerini en sevdiğiniz kupada karıştırarak çok lezzetli bir kek elde edebilirsiniz! Yapımı kolay ve pratik olan bu tatlı günü kurtarmak için ideal seçenek olabilir. İşte, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kupada kakaolu kek tarifi!
MALZEMELER
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı kakao tozu
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
3 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı yağ , sebze veya kanola
1 çay kaşığı vanilya özü
1 yemek kaşığı çikolatalı fındık ezmesi
Üzeri için isteğe göre pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
375 ml veya daha büyük bir kupada, erittiğiniz tereyağını ve kakaoyu karıştırın.
Şeker, kabartma tozu ve sütü de ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.
Birleştikten sonra çikolatalı fındıkları hamurun üzerine kaşıkla dökün.
İsteğe bağlı olarak içine bir parça çikolata atabilirsiniz.
Mikrodalgayı 90 saniye ile 2 dakika arasında yüksek sıcaklıkta tutun, taşmadığından emin olmak için izleyin.
Yemeden önce bir dakika soğumaya bırakın. Üzerine ilave çikolatalı fındık ezmesi ve pudra şekeri ekleyin, afiyet olsun!
Kaynak: Tasty
Fotoğraf kaynak: YouTube