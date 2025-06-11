5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı ortaya çıktı!

İzmir'de kaza, 9 Haziran'da saat 03.30 sıralarında Menderes- Seferihisar karayolu üzeri Keler mevkiinde meydana geldi. Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra S.U. (21) idaresindeki araca çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ CAN VERMİŞTİ DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer araç sürücülerinden Sultan Baran, ablaları Emine Baran (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi.

2 YARALI TEDAVİYE ALINMIŞTI Özkan ve eşi Suna Nazlı, İzmir'de toprağa verildi. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü S.U. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

KAZADA ÖLEN ÇİFT, BAYRAM ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ Ölen 5 kişiden Özkan ve Suna Nazlı çifti, Kemalpaşa'da toprağa verildi. Çiftin, Bornova ilçesindeki akrabalarına yaptığı bayram ziyaretinin ardından Menderes'teki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Suna Nazlı (solda) ve Özkan Nazlı (sağda). Galericilik yapan ve aynı zamanda tarım ürünleri alım satım işiyle ilgilendikleri öğrenilen Nazlı çiftinin aynı kazada yaralanan kızları Zeynep Nazlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan Eda Doğa Doyuran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

3 KARDEŞ İŞ ÇIKIŞI EVE DÖNÜYORMUŞ Emine Baran ve Fatma Baran, işten dönüyorlardı. Sultan, Emine ve Fatma Baran kardeşler ise Mardin'in Artuklu ilçesinde toprağa verildi. Kazanın, kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Sultan Baran'ın 2 ablasıyla birlikte çalıştığı, Menderes'teki bir midye işletmesinden Konak ilçesindeki evlerine dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.