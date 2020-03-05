Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Mart Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde 5 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 5 MART 2020
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Barbaros Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-05 10:01:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cevizli Mah,Bağlarbaşı Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-05 09:47:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mecidiye Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-05 09:43:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-05 09:46:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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