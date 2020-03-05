Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Mart Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde 5 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 5 MART 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-05 10:01:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah,Bağlarbaşı Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 2020-03-05 09:47:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-05 09:43:06.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.