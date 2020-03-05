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5 Mart İSKİ su kesintileri: Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

5 Mart İSKİ su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Mart Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Maltepe, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde 5 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER - 5 MART 2020

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-05 10:01:44.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Cevizli Mah,Bağlarbaşı Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:2020-03-05 09:47:43.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiye Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-05 09:43:06.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-05 09:46:13.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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