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Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, uluslararası dev şirketlerin, birlik üyesi tüm ülkelerde ne kadar kâr elde ettiklerini ve ne kadar vergi ödediklerini açıklama zorunluluğu getirecek düzenlemeyi bloke etti.

Söz konusu düzenlemeyle Apple, Facebook ve Google gibi firmaların nasıl yüksek vergilerden kaçındıklarının ortaya çıkması hedefleniyordu. Avrupa'da İrlanda, Lüksemburg ve Malta gibi ülkeler Almanya ve Fransa'ya göre daha düşük vergi oranlarına sahip. Uluslararası şirketlerin yüksek vergi oranına sahip ülkelerdeki kârlarını, düşük vergi oranına sahip ülkelere kaydırarak kendilerine yılda 500 milyar dolarlık vergi avantajı sağladığı düşünülüyor.

Eğer teklif edilen düzenleme, artık çok zor gibi görünse de, kabul edilirse bu 500 milyar doların nasıl 'ödenmediği' net bir şekilde anlaşılacak.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre düzenlemeye en sert karşı çıkanların başında İrlanda geliyor. İrlanda'da birçok çok uluslu teknoloji şirketinin ofisi bulunuyor ve bu şirketler yüzde 6.25 gibi düşük bir oranda kurumlar vergisi ödüyor. Söz konusu vergi örneğin İngiltere'de yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.

'EKONOMİ ÇÖKER' UYARISINDA BULUNDU

Dünkü oylamadan önce ülkenin vergi konusundaki düzenleyici kurumu olan İrlanda Finansal Danışma Kurulu (IFAC),uluslararası şirketlerin vergiden kaçınmalarını engellemeye yönelik olası adımların ülke ekonomisini çökerteceği uyarısında bulundu. IFAC'ın açıklamasına göre İrlanda'da ödenen kurumlar vergisinin yarısı, 10 küresel şirketten geliyor.

Açıklamada herhangi bir isim yer almazken, bahsedilen şirketler arasında Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google ve Oracle'ın da olduğu tahmin ediliyor.

Kurumlar vergisinin düşük tutulduğu Lüksemburg, Malta, Kıbrıs, Letonya, Slovenya, Estonya, Avusturya, Çekya, Macaristan ve Hırvatistan da yeni düzenlemeye aleyhinde oy kullandı. İsveç, düşük bir kurumlar vergisine sahip olmamasına rağmen düzenlemeye karşı çıktı.

Fransa, İspanya ve Hollanda öneriye destek verirken Almanya çekimser kaldı.