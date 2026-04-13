56 ilde DEAŞ operasyonu: 525 gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "56 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı" denildi
İçişleri Bakanlığı 56 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalandığı bildirildi.
Bakanlık, açıklamanın devamında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 56 ilde operasyonlar gerçekleştirildi."
Açıklamada, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.