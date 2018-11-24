İstanbul’da düzenlenen Geleneksel Medya Buluşma Günü’nde yarının teknoloji vizyonunu paylaşan Huawei’nin üst yöneticileri, 5G, akıllı şehirler, nesnelerin interneti ve yapay zeka alanlarında Türkiye’de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Paylaşılan bilgiye göre 5G ile 1 milisaniyede cihazlar arasında bağlantı kurmak mümkün olacak. Drone’lar üzerinden kurye servisi, güvenlik, ilk yardım, akıllı araçlar gibi pek çok teknoloji, 5G sayesinde hayata geçirilebilecek.

Çin merkezli global bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Huawei, farklı iş birimlerini bir araya getirdiği geleneksel medya buluşmasını, Huawei Turkey Media Open Day adı altında, İstanbul’da gerçekleştirdi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun da katıldığı etkinlik kapsamında ayrıca Huawei kurucusu Ren Zhengfei’nin Türkçe yayımlanan “Liderlik, Kültür ve Bağlantı” kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi.

Etkinliğinde açılışında konuşan Huawei Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Marco Xu, 5G teknolojisinin teknik zorluklarının üstesinden gelmek için akademik kurumlarla birlikte çalışmanın önemine değinen Xu, bu kapsamda Prof. Dr. Erdal Arıkan ile gerçekleştirdikleri iş birliğine dikkat çekti. Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdikleriçözümlerin İstanbul Havaalanı’nda da da kullanıldığını belirten Xu, geçen yıl gelirleri 92 milyar doları bulan Huawei’nin yıllık gelirinin yüzde 15’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırdığını söyledi.

Son yıllardaki Çin’in teknolojik atılımına değinen Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ise etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında “Günümüzde artık sadece bilgiye erişmek yeterli değil. Artık gerçek rekabet avantajı için daha hızlı öğrenebilmek ve öğrenmeyi de öğrenmek gerekiyor. Çin bugün artık tasarım ve Ar-Ge ile rekabet ediyor” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ DİJİTAL MERKEZ YAPMAK İSTİYORUZ’

Daha akıllı bir dünya için milyonlarca verinin bağlantılı olması gerektiğini ve bu doğrultuda 5G çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Huawei Türkiye CNBG Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz, Türkiye’deki bilişim ekosistemini yakından ilgilendiren 5G, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve yapay zeka konularında şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde 5G ile akıl çağı dediğimiz sürece giriyoruz. Bu çağda 5G ile birlikte artık kabloyla internet dağıtmaya gerek kalmayacak. 5G ile bir ortamda binlerce cihazın aynı kalitede internete bağlı olmasını sağlamak mümkün olacak. 5G ile 1 milisaniyede cihazlar arasında bağlantı kurmak mümkün olacak. Bu da bir insanın düşünce hızından daha hızlı bir süre. Drone’lar üzerinden kurye servisi, güvenlik, ilk yardım, akıllı araçlar gibi pek çok teknoloji, 5G sayesinde geliştirilerek hayata geçirilebilecek. Örneğin aracınız yolda ilerlerken hem öndeki araçlarla hem yayalarla hem de trafik ışıklarıyla iletişime geçecek.”

Türkiye’nin akıllı şehirler ile dijitalleşmesinin önemine değinen Huawei Türkiye Enterprise Genel Müdürü Robben Zeng ise “Türkiye’de de hayata geçirdiğimiz OpenLab ile akıllı şehirlere ve akıllı kampüslere odaklanıyoruz. Dijital dönüşümü her haneye taşımak istiyoruz. Önümüzdeki 5 sene içinde Türkiye’deki ekosistem için verimli bir ortam oluşturarak Türkiye’yi dijital bir merkez haline getirmek istiyoruz. Ulaşımdan eğitime, finanstan sanayiye kadar pek çok alanda belediyelerle işbirliği içinde, akıllı şehirler kuruyoruz. Dijital dönüşüm çözümlerimiz akıllı şehirlere ek olarak, finans, eğitim, bankacılık alanlarında da kullanılıyor” dedi.

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