Türk Telekom'un yeni CEO'su Ümit Önal, şirketin da 5G'ye en hazır operatör konumunda olduğunu söyledi. Türk Telekom'da üç yıla yakın Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Önal Temmuz ayı sonunda CEO görevine atanmıştı. Önal, basınla ilk buluşmasında yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı ve aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türk Telekom'un abone sayısının 47 milyona ulaştığını kaydeden Önal, yeni dönemdeki önceliklerini; internet penetrasyonunu arttırma, 5G'yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı. Yeni dönemde, hedeflerine çok daha hızlı koşan, bir Türk Telekom görüleceğini aktaran Önal "Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanı ile çalışan, teknoloji üretiminde dünya ile yarışan bir Türk Telekom göreceğiz" dedi.

'FİBER ALTYAPIMIZI 10 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTIRDIK'

"Türk Telekom şu an, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından da 5G'ye en hazır operatör konumunda" diyen Önal, fiber yatırımlarla ilgili şunları söyledi: "Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90'dan fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta. 5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırmış olmamız sayesinde 5G'ye en hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim."

Önal, soru üzerine 5G ihalesi için henüz bir takvim belirlenmediğini söyledi.

'SON 1.5 YILDA 3.2 MİLYON YENİ HANEYİ DAHA FİBERLE KAPLADIK'

Fiber hane erişimlerin 2.4 milyon yıllık artışla 2018 yılsonunda 18.6 milyon haneye; 2019 ilk yarısında ise 19.4 milyonun üzerine çıkardıkların kaydeden Önal "Son bir buçuk yılda, 3.2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadık. Türkiye'nin fiberleşmesi, bazı kesimlerin iddia ettiğinin aksine Türk Telekom'un öncülüğünde hızla büyümekte ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporlarından da görülebileceği gibi pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda. OECD tarafından açıklanan rapora göre Türkiye, coğrafi şartlarının zorluğuna rağmen abone fiberleşme oranlarında ABD, dahası Avrupa Birliği bölgesindeki İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkenin de önünde yer alıyor. Almanya'nın abone fiberleşme oranı yüzde 3, İngiltere'nin yüzde 2 iken Türkiye'de bu oran yüzde 20'ler seviyesinde ve biliyoruz ki Türk Telekom olarak bunun daha da artması için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

'ORTAK ALTYAPIDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Önal, diğer operatörlerin fiberde ortak altyapı önerilerine ise mobilde de baz istasyonlarında aktif paylaşımın olduğu yanıtını verdi. Bu konuda Mayıs 2018'de imzalanan bir protokol olduğunu hatırlatan Önal "Türk Telekom üzerine düşeni yapmaya çalışıyor" dedi. Türkiye'de sabit hat altyapısı kullanım hakkı, Bakanlığın verdiği imtiyaz sözleşmesi ile 2026 yılına kadar Türk Telekom'a ait.

'SABİT İNTERNET ABONELERİMİZİN YÜZDE 40'A YAKINI 24 MEGABIT HIZ VE ÜZERİNİ TERCİH EDİYOR'

Bazı şirketlerin internet genişbant hızı sıralamalarını da eleştiren Önal, üst sıralardaki ülkelerin yüzölçümü ve nüfusunun Türkiye'den çok daha az olduğuna vurgu yaptı. "Konya'dan küçük olan Tayvan hız konusunda ilk sırada" diyen Önal, araştırmadaki verilerin altyapı ve kapasite dahilinde sunulan hızları belirtmediğini, ortalama abone tercihlerini gösterdiğini söyledi. Haziran 2019 itibariyle Türk Telekom'un sabit internet kullanan abonelerinin yüzde 97'sinin 35 megabit ve üzerindeki hızı tercih ettiğini aktaran Önal "Hanelerin yüzde 90'ından fazlasına internet sunuyoruz. Abonelerimizin yüzde 40'ına yakını 24 megabit hız ve üzerini tercih ediyor. Dünya standartlarına göre hızlı internet denilen ölçekte hizmet alıyor" dedi

Son beş yıl içinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki internet kullanımının yüzde 48'den yüzde 72'ye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre hane halkı internet penetrasyonunun yüzde 40'lardan yüzde 56'ya yükseldiğini aktaran Önal, "Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70'ler seviyesinin de üzerine çıkarmak olacak" dedi.



'ŞU ANDA ÜRÜN VE HİZMETLERE ZAM ÖNGÖRMÜYORUZ'

Türk Telekom CEO'su Önal, ürün ve hizmetlere yakın dönemde zam yapılıp, yapılmayacağı sorusuna ise "Gelinen noktada maliyetlerimiz ithalata dayalı maliyetler olsa da 2019 yılında ürün ve servislerde zam öngörmüyoruz" yanıtını verdi.

'HİSSE SATIŞI OLACAK MI?'

Aralık 2018'de Türk Telekom'un hisse yapısı değişmiş, ortakların bankalara olan borçları karşılığında şirket hisselerinin yüzde 55'i bankaların oluşturduğu konsorsiyuma geçmişti. Önal, yakın dönemde hisse satışı olup olmayacağı yönündeki soruya, bu konuda bilgi sahibi olmadığı yanıtını verdi. 2005 yılında Türk Telekom'un özelleştirilen hisselerinin yüzde 55'ini alan Otaş, ana ortak olarak 2013 yılında 29 bankadan toplam 4.7 milyar dolarlık kredi almıştı. Kredinin en büyük payı 1.5 milyar dolarla Akbank'a ait. 1 milyar doları Garanti Bankası'na, 500 milyon doları İş Bankası'na kalan 1.7 milyar doları ise diğer bankalara ait. 2016'dan itibaren kredi geri ödemelerinde sıkıntı yaşayan Otaş, Aralık 2018'de kreditör bankalarla hisse devri yaparak anlaşma yoluna gitti.

'OPERATÖRLERİN BİR KISMI BAĞIMLI, BİZ DAHA AVANTAJLIYIZ'

Önal, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının en öne çıkan başlıklarından birisi olan telekomünikasyon devi Huawei'nin altyapısının kullanılmasıyla ilgili soruya da, "Operatörlerin bir kısmı bağımlı biz daha avantajlıyız. Üç vendorla çalışıyoruz. Huawei, Siemens ve Nokia. Şirket olarak stratejimiz doğru işliyor. Vendor farklılaşmasını sağlıyoruz" yanıtını verdi.



