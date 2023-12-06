6 Aralık ne günü? Dünya Özür Dileme Günü nasıl ilan edildi ve ortaya çıktı?

6 Aralık ne günü? Dünya Özür Dileme Günü nasıl ilan edildi ve ortaya çıktı?

Dünya Özür Dileme Günü, insanları hatalarını kabul etmeye ve affetmeye teşvik etmek için tasarlanmıştır. Özür dilemek, ilişkileri onarmak, iletişimi iyileştirmek ve dünyanın daha olumlu bir yer olmasına yardımcı olur.

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ÖZELLİKLE 6 ARALIK SEÇİLDİ

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü, 2007 yılında Dr. Kevin Leman tarafından oluşturuldu. Dr. Leman, bir evlilik ve aile terapisti ve özür dilemenin sağlıklı ilişkiler için ne kadar önemli olduğuna inanıyordu.

Dr. Leman, 6 Aralık tarihini seçti çünkü bu, Noel'den hemen önceki bir gündür. Noel'in, sevgiyi ve bağışlamayı kutladığı bir zaman olduğunu ve özür dilemenin bu mesajı yansıttığını hissetti.