Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı değişikliği Dolar ve Euro kurunu hareketlendirmişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte aşağı yönlü hareket etmeye başlayan Dolar ve Euro gündemde. 6 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 6 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru, TCMB'deki değişimin ardından ilke etapta yüzde 10 civarında artarken yeni yönetimin sıkı para politikasının sürdürüleceğine yönelik mesajlarıyla başlayan geri çekilme 8.10 seviyesinin altını test ediyor.

Kavcıoğlu, TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." demişti.

Öte yandan; dün beklentilere paralel gelen enflasyon verisinin ardından, 8.20 seviyesindeki kur 8.10'a kadar çekildi ancak analistler üretici fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonun gerilemesini zorlaştıracağını belirtiyor.

6 Nisan sabahı dolar kuru 8.12 seviyesinden güne başlıyor. Piyasalarda bugün piyasayı etkileyecek düzeyde bir veri akışı bulunmuyor

EURO KAÇ TL OLDU?