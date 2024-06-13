6 öğrenciden 2'si boğulmuştu! Kuran kursu hocası tutuklandı!

Rize'de olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Ardeşen ilçesinden geçen Fırtına Deresi'nde meydana geldi.

Öğrenciler için ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma, AKUT ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Botlar ve dalgıçlarla yapılan aramada 2 öğrenci kurtarılırken, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dereye giren öğrencilerle birlikte olan Kuran kursu hocası Abdülhamit Yıldırtan polisler tarafından gözaltına alındı.

"BİR EKSİKLİK VEYA ZAAF VARSA ÜSTÜNE GİDECEĞİZ"

Olayla ilgili görevli bir kişinin tutuklandığı söyleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Gençlerimiz akıntıya kapılıp ilerleyince etrafta bulunanlar, başlarındaki hocaları da olmak üzere kurtarmak için dereye atlıyorlar. Hoca da akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesine maruz kalanlardan biri.

Toplam akıntıya kapılan 6 kardeşimiz var. 2'si kendi imkanları ile sudan çıkıyor. Ekipler tarafından çıkarılan 2 kişiden birinin durumu kritik, diğer gencimizin tedavisi sürüyor. Olayda 2 evladımızı ise kaybettik. Onların da cenazeleri bugün ailelerine teslim edilip, memleketlerine uğurlanıyor. Ailelerine sabır diliyorum. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir görevli gözaltına alınmıştı. Konu etraflıca araştırılıyor. Burada bir eksilik veya zaaf varsa üstüne gideceğiz. Ama savcılığımızın başlattığı adli süreç neticesinde öğrencilerin başında olan görevli tutuklanmıştır" dedi.