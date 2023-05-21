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Devletin resmî kurumları tarafından araçların kayıt edilip tanınmasını sağlayan taşıt plakaları, araçların değişmez parçalarıdırlar. Peki, 66 hangi şehrin plakası? Yozgat ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

66 Plaka Numarası Hangi İlin?

66 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Yozgat’tır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ankara’ya bağlı bir sancak olan Yozgat, cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından vilayet statüsü kazanmıştır. Yozgat’ın 66 plaka kodunu aldığı tarih ise 1962’dir. Bu tarihte yürürlüğe giren bir yönetmelikle, Türkiye’deki vilayetlere plakalarda kullanılmak üzere il kodları verilmiş ve Yozgat da 66 il kodunu almıştır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Yozgat’ın yüzölçümü 14.097 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 418 bin 442’dir. Yozgat’ta trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısının ise, TÜİK’in yayınlamış olduğu 2022 verisine göre 119 bin 997 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 100 bini aşan bu araçlar arasında motosikletlerden ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Yozgat İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 66 plaka koduna sahip olan araç plakalarında da ilçelere ait izler bulmak mümkündür. Araç plakalarında il kodlarından hemen sonra gelen harf ya da harf kombinasyonları, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir.

Yozgat ilinin merkez ilçeleri, Yerköy ilçesi, Çekerek ilçesi, Sorgun ilçesi, Boğazlıyan ilçesi, Sarıkaya ilçesi, Çayıralan ilçesi, Şefaatli ilçesi ve Akdağmadeni ilçesinin plaka kodları şu şekildedir:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

66 AC 001 - 66 AZ 999

66 DA 001 - 66 DE 999

66 DK 001 - 66 DK 999

66 DP 001 - 66 DR 999

66 DU 001 - 66 DZ 999

66 M 0001 - 66 M 1000

66 SA 001 - 66 SA 999

66 T 0001 - 66 T 1000

Yerköy İlçesi Plaka Kodları:

66 KA 001 - 66 KZ 999

66 M 4501 - 66 M 5000

66 T 4751 - 66 T 5750

Çekerek İlçesi Plaka Kodları:

66 FA 001 - 66 FZ 999

66 M 2501 - 66 M 3000

66 T 2751 - 66 T 3000

Sorgun İlçesi Plaka Kodları:

66 LA 001 - 66 LZ 999

66 M 3501 - 66 M 4000

66 T 3501 - 66 T 4500

Boğazlıyan İlçesi Plaka Kodları:

66 DF 001 - 66 DH 999

66 DL 001 - 66 DN 999

66 DS 001 - 66 DT 999

66 EA 001 - 66 EZ 999

66 M 1501 - 66 M 2000

66 T 1501 - 66 T 2000

Sarıkaya İlçesi Plaka Kodları:

66 M 3001 - 66 M 3500

66 NA 001 - 66 NZ 999

66 T 3001 - 66 T 3500

Çayıralan İlçesi Plaka Kodları:

66 M 2001 - 66 M 2500

66 RA 001 - 66 RC 999

66 T 5751 - 66 T 6000

Şefaatli İlçesi Plaka Kodları:

66 M 4001 - 66 M 4500

66 PA 001 - 66 PD 999

66 T 4501 - 66 T 4750

Akdağmadeni İlçesi Plaka Kodları:

66 HA 001 - 66 HH 999

66 M 1001 - 66 M 1500

66 T 1001 - 66 T 1500