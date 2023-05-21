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Haberler Gündem Trafik 67 Nerenin Plakası? 67 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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67 nerenin plakası? 67 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir motorlu taşıtın karayolları üzerinde denetlenmesini sağlayan ve hem araca hem de aracın sahibine birtakım sorumluluklar yükleyen tescil belgesine, araç plakası adı verilmektedir. Araçların sadece arkasında ya da hem önünde hem arkasında yer alan bu plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlarla taşıtları belirli bölgelere bağlamaktadırlar. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 67 plaka numarası hangi ilin? 67 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

67 Nerenin Plakası? 67 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak dünyanın her yerinde kullanılan araç plakalarının her biri, kendisine özgü ve tek olması sebebiyle, araçların kimlik kartları olarak görülürler. Peki, 67 hangi şehrin plakası? Zonguldak ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

67 Plaka Numarası Hangi İlin?

67 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Zonguldak’tır. Cumhuriyetin ilanının ardından vilayet statüsünü alan şehrin, bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de alınan bir kararla, o an için Türkiye’de vilayet olan 67 ile birer il kodu verilmiş ve Zonguldak da plakalarda kullanmak üzere 67 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi şehirlerinden olan Zonguldak’ın yüzölçümü 3.306 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 588 bin 510 olarak saptanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Zonguldak’ta trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 166 bin 743 olarak belirlenmiştir. Zonguldak’ta yer alan ve 67 il koduna sahip olan bu araçlar arasında, hususi otomobillerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar irili ufaklı tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Zonguldak İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin kodları, bu kodlardan sonra gelen harfler ise o illere bağlı olan ilçelerin harf gruplarını oluştururlar. Bir plakada kullanılan harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Zonguldak ilinin merkez ilçeleri, Devrek ilçesi, Gökçebey ilçesi, Çaycuma ilçesi, Alaplı ilçesi ve Ereğli ilçesinin plaka harf gruplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, Zonguldak ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 67 A 0001 - 67 A 9999

  • 67 AC 001 - 67 AZ 999

  • 67 B 0001 - 67 B 1000

  • 67 C 0001 - 67 C 4000

  • 67 DA 001 - 67 DZ 999

  • 67 EA 001 - 67 EZ 999

  • 67 FA 001 - 67 FZ 999

  • 67 K 0001 - 67 K 9999

  • 67 M 0001 - 67 M 2999

  • 67 MA 001 - 67 MA 999

  • 67 S 0001 - 67 S 2999

  • 67 T 0001 - 67 T 2999

Devrek İlçesi Plaka Kodları:

  • 67 B 2001 - 67 B 3000

  • 67 C 5000 - 67 C 5999

  • 67 M 4000 - 67 M 5999

  • 67 NA 001 - 67 NZ 999

  • 67 T 4000 - 67 T 5999

Gökçebey İlçesi Plaka Kodları:

  • 67 G 581 - 67 G 600

  • 67 G 3001 - 67 G 4000

  • 67 G 5001 - 67 G 6000

  • 67 G 8501 - 67 G 8798

  • 67 M 6000 - 67 M 6999

  • 67 T 6000 - 67 T 6999

  • 67 YA 001 - 67 YZ 999

Çaycuma İlçesi Plaka Kodları:

  • 67 B 3001 - 67 B 4000

  • 67 C 8000 - 67 C 8999

  • 67 G 9001 - 67 G 9999

  • 67 M 3000 - 67 M 3999

  • 67 T 3000 - 67 T 3999

  • 67 ZA 001 - 67 ZZ 999

Alaplı İlçesi Plaka Kodları:

  • 67 B 1001 - 67 B 2000

  • 67 C 7000 - 67 C 7999

  • 67 G 8799 - 67 G 9098

  • 67 M 9250 - 67 M 9999

  • 67 S 9250 - 67 S 9299

  • 67 SA 001 - 67 SZ 999

  • 67 T 9250 - 67 T 9999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

  • 67 LA 001 - 67 LZ 999

  • 67 M 8000 - 67 M 8999

  • 67 S 8000 - 67 S 8999

  • 67 T 8000 - 67 T 8999

  • 67 TA 001 - 67 TP 999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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