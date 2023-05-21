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Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak dünyanın her yerinde kullanılan araç plakalarının her biri, kendisine özgü ve tek olması sebebiyle, araçların kimlik kartları olarak görülürler. Peki, 67 hangi şehrin plakası? Zonguldak ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

67 Plaka Numarası Hangi İlin?

67 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Zonguldak’tır. Cumhuriyetin ilanının ardından vilayet statüsünü alan şehrin, bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de alınan bir kararla, o an için Türkiye’de vilayet olan 67 ile birer il kodu verilmiş ve Zonguldak da plakalarda kullanmak üzere 67 plaka kodunu almıştır.

Karadeniz Bölgesi şehirlerinden olan Zonguldak’ın yüzölçümü 3.306 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 588 bin 510 olarak saptanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Zonguldak’ta trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 166 bin 743 olarak belirlenmiştir. Zonguldak’ta yer alan ve 67 il koduna sahip olan bu araçlar arasında, hususi otomobillerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar irili ufaklı tüm motorlu kara taşıtları yer almaktadır.

Zonguldak İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin kodları, bu kodlardan sonra gelen harfler ise o illere bağlı olan ilçelerin harf gruplarını oluştururlar. Bir plakada kullanılan harflere bakarak, o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Zonguldak ilinin merkez ilçeleri, Devrek ilçesi, Gökçebey ilçesi, Çaycuma ilçesi, Alaplı ilçesi ve Ereğli ilçesinin plaka harf gruplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, Zonguldak ilçelerinin plaka kodları:

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

67 A 0001 - 67 A 9999

67 AC 001 - 67 AZ 999

67 B 0001 - 67 B 1000

67 C 0001 - 67 C 4000

67 DA 001 - 67 DZ 999

67 EA 001 - 67 EZ 999

67 FA 001 - 67 FZ 999

67 K 0001 - 67 K 9999

67 M 0001 - 67 M 2999

67 MA 001 - 67 MA 999

67 S 0001 - 67 S 2999

67 T 0001 - 67 T 2999

Devrek İlçesi Plaka Kodları:

67 B 2001 - 67 B 3000

67 C 5000 - 67 C 5999

67 M 4000 - 67 M 5999

67 NA 001 - 67 NZ 999

67 T 4000 - 67 T 5999

Gökçebey İlçesi Plaka Kodları:

67 G 581 - 67 G 600

67 G 3001 - 67 G 4000

67 G 5001 - 67 G 6000

67 G 8501 - 67 G 8798

67 M 6000 - 67 M 6999

67 T 6000 - 67 T 6999

67 YA 001 - 67 YZ 999

Çaycuma İlçesi Plaka Kodları:

67 B 3001 - 67 B 4000

67 C 8000 - 67 C 8999

67 G 9001 - 67 G 9999

67 M 3000 - 67 M 3999

67 T 3000 - 67 T 3999

67 ZA 001 - 67 ZZ 999

Alaplı İlçesi Plaka Kodları:

67 B 1001 - 67 B 2000

67 C 7000 - 67 C 7999

67 G 8799 - 67 G 9098

67 M 9250 - 67 M 9999

67 S 9250 - 67 S 9299

67 SA 001 - 67 SZ 999

67 T 9250 - 67 T 9999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

67 LA 001 - 67 LZ 999

67 M 8000 - 67 M 8999

67 S 8000 - 67 S 8999

67 T 8000 - 67 T 8999

67 TA 001 - 67 TP 999